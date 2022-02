Nagelsmann: Davies "auf einem sehr guten Weg der Besserung"

„Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung“, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Samstag nach der 2:4-Pleite des Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

„Es dauert noch ein bisschen. Die gefährlichen Marker des Herzens haben sich aber nahezu verabschiedet. Es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch ein bisschen Zeit bedürfen. In zwei Wochen gibt es wieder einen Kontrolltermin. Es ist der Best Case eingetreten, was den Heilungsverlauf anbelangt", erläuterte Nagelsmann.