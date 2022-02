Anzeige

FC Bayern: Joshua Kimmich stellt nach Klatsche gegen Bochum die Mentalitätsfrage Kimmich stellt Mentalitätsfrage

Neuer, Süle, Nianzou: Das sind Bayerns Abwehr-Baustellen

SPORT1

Der FC Bayern blamiert sich gegen den VfL Bochum. Nach der Partie stellt Joshua Kimmich die Mentalitätsfrage. Julian Nagelsmann übt Selbstkritik.

Damit hätten die wenigsten gerechnet!

In einem spektakulären Spiel kam der FC Bayern gegen den VfL Bochum mit 2:4 unter die Räder. Die Bochumer erzielten alle vier Tore in der ersten Halbzeit und schrieben damit Geschichte.

Die Abwehr des FC Bayern wirkte alles andere als sattelfest, gerade Niklas Süle und Dayot Upamecano agierten in einigen Situationen sehr unglücklich.

Aufgrund der Niederlage hat der BVB nun die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Union Berlin wieder bis auf sechs Punkte an den deutschen Rekordmeister heranzurücken.

Nach der Partie stellte der sichtlich angefressene Joshua Kimmich die Mentalitätsfrage.

SPORT1 fasst die Stimmen bei Sky zusammen.

Joshua Kimmich (Bayern-Spieler): „Über das ganze Spiel gesehen, habe wir heute unsere schlechteste Saisonleistung gebracht. Wir haben heute alle Tugenden, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen, vermissen lassen. Wenn sowas einmal in der Saison passiert, dann sage ich, dass das mal passieren kann. Uns passiert das jetzt aber nicht zum ersten Mal. In Gladbach ist uns das auch passiert und dementsprechend müssen wir da schon aufpassen. Mit so einer Einstellung, so einer Körperspannung… Ich kann jetzt ein paar Tugenden aufzählen, die uns hier gefehlt haben. Das hat auch nicht viel mit einem Plan oder einer Taktik zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie man so ein Spiel angeht. Da müssen wir uns auf jeden Fall hinterfragen und müssen uns auch fragen, ob dass die Mentalität ist, die der FC Bayern verkörpert.“

„Da muss sich jeder einzelne hinterfragen“

... über Trainer Julian Nagelsmann: „Der Trainer hat gerade auch kurz mit uns gesprochen. Natürlich geht das in eine ähnliche Richtung. Der Trainer würde sich selbst nicht komplett rausnehmen und sagen, dass es nicht am Plan liegt. Aber ich finde, das hat jetzt heute keine taktischen Gründe gehabt. Wir sind ja sogar noch 1:0 in Führung gegangen und kriegen dann innerhalb von 25 Minuten vier Tore. Da muss sich schon jeder einzelne hinterfragen, ob er heute alles reingehauen hat.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

... über die Leistung der Mannschaft: „Jeder einzelne muss sich fragen, ob das jede Woche alles ist, was wir auf den Platz bringen. Weil es uns wirklich zu oft passiert, und das kenne ich aus der Vergangenheit so extrem nicht von uns, dass wir da immer wieder Spieler drinhaben, bei denen wir vier oder fünf Gegentore kriegen. Das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren. Zum Glück war das jetzt ein Bundesliga-Spiel und wir hatten vor dem Spiel neun Punkte Vorsprung. Letztes Mal ist uns das im DFB-Pokal passiert, jetzt spielen wir unter der Woche Champions League. Das darf einer Mannschaft wie uns nicht passieren – nicht in dieser Deutlichkeit. Man muss auch sagen, dass die Bochumer zwei Traumtore erzielt und es sicherlich auch nicht schlecht gemacht haben, aber trotzdem müssen wir anerkennen, dass es eine absolut verdiente Niederlage war.“

Nagelsmann übt nach Klatsche Selbstkritik

Didi-Hamann (Sky-Experte): „Das ist nicht das erste Mal. Sie kassieren schon die ganze Saison über zu viele Gegentore. Sie sind hinten viel zu offen. Sie haben heute wieder mit fünf Offensiven gespielt. Sie sind sehr offensiv aufgestellt. Der Plan ist es aktuell, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Sie nehmen es ein Stück weit in Kauf, dass sie hinten anfällig sind. Auf Sicht müssen sie anders Fußball spielen. Sie brauchen hinten mehr Stabilität. Wenn du gegen die besten Mannschaften in der Champions League spielst, wirst du bestraft werden. Ich bin gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen hinbekommen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

...über Dayot Upamecano: „Upamecano kam heute zur Halbzeit wieder raus. Er hat sich wieder weit unter Wert verkauft. Beim Handspiel muss er etwas vorsichtiger sein. Das bringt jetzt eine andere Dynamik rein mit dem Abgang von Süle. Ist Upamecano der Spieler, der mit Hernandez die Innenverteidigung bildet? Da wird es mit Sicherheit im Verein auch viele Fragezeichen geben, wo Leute sagen: Ist er wirklich der Spieler oder brauchen wir nicht einen dritten oder vierten Innenverteidiger, der sofort spielt und uns weiterhilft. Das könnte unruhige Wochen für die Bayern werden.“

Julian Nagelsmann (Bayern-Trainer): „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr sehr schlecht gespielt. Wir hatten eine Idee, die wir nicht gut umgesetzt haben. Einen Plan, der nicht gut aufging. Wir/Ich hätten schneller reagieren müssen, da hätte Bochum mehr Probleme bekommen. Das habe ich zu spät gemacht. Wir sind zudem relativ spannungslos in der ersten Halbzeit aufgetreten. Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient zur Pause. In der zweiten Halbzeit waren wir gut. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Bochum – auch in der Höhe.“

... über Kimmichs Kritik: „Ich finde es immer gut, wenn sowas aus der Mannschaft kommt. Das sollte auch von der Mannschaft kommen und nicht von mir. Ich sollte aber auch das bewerten, was ich gemacht habe. Wenn Josh sich so geäußert hat, wird da ein Funken Wahrheit dahinter stecken. Das sollte für alle eine Lehre zu sein.“

... über Upamecano und seine Ansprache: „Über Einzelne müssen wir jetzt nicht reden, wir haben insgesamt keine gute Leistung abgeliefert. Wahrscheinlich hat jeder damit gerechnet, dass es in der Halbzeit sehr laut wird, aber ich wurde nicht laut. Sondern ich habe umgestellt und Szenen gezeigt, wie wir es umbiegen können. Wenn es in der Halbzeit in Bochum so steht, brauche ich nicht rumschreien, da sollte jeder merken, dass es zu wenig war. Wenn du zur Halbzeit vier Tore bekommen hast, sollte jeder Spieler auf einem gewissen Niveau denken, dass keiner laut werden muss, weil es offensichtlich Grütze war, was wir gemacht haben.“

... Warnschuss zur richtigen Zeit? „Das war einfach ein beschissenes Spiel, das sollte uns nicht passieren. Das ist ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, das nicht geht. Das ist mein Gefühl, so gehe ich raus.“

... über Defizite im Spiel: „Ich habe gerade auch schon gesagt, dass wir gestern sehr schlecht trainiert haben und ganz offensichtlich schaffen wir es auch als Spitzenteam nicht, den Schalter soweit umzulegen, zumindest nicht alle. Es gibt natürlich den ein oder anderen Spieler, der das kann, aber gestern haben wir einfach nicht gut trainiert und hatten eine ähnliche Spannung wie heute in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann nicht hinbekommen, den Bock umzustoßen, die nötige Power auf den Platz zu bringen in der ersten Halbzeit. Bochum hat einfach sehr gut verteidigt, hat aggressiv verteidigt und war giftig. Wir waren eigentlich in allen Phasen das genaue Gegenteil.“

... über Alphonso Davies: „Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung. Es dauert immer noch ein bisschen. Aber die gefährlichen Marker des Herzens haben sich nahezu verabschiedet. Aber es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch etwas Zeit bedürfen. In zwei Wochen gibt es wieder einen Kontrolltermin. Grundsätzlich ist der Best Case in so einer Situation eingetreten, was den Heilungsbedarf angeht.“

