Olympia: Franziska Preuß kann nach Sprint-Debakel wieder lachen

Nach dem Olympia-Sprint suchte man gute Laune vergebens im Lager der deutschen Biathletinnen. Lediglich Olympia-Debütantin Vanessa Voigt kam als 18. gerade noch so in die Top20. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann landete auf Rang 22, während Franziska Preuß als Nummer 30 ins Ziel kam. Vanessa Hinz stand am Ende auf Rang 55 - das schlechteste Olympia-Ergebnis der Geschichte war perfekt . (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Vor allem Preuß war die Enttäuschung nach dem Rennen anzumerken. In der ARD stellte sie sogar weitere Starts bei diesem Spielen komplett in Frage: „„Ich sehe keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen“, fasste sie ihre Gemütslage in Worte.