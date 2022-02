Joker Petersen rettet Freiburg Punkt gegen Mainz

Superjoker Nils Petersen hat den nächsten Rückschlag für den SC Freiburg im Kampf um Europa verhindert. Der Angreifer rettete mit seinem Treffer (69.) der Mannschaft von Trainer Christian Streich zumindest ein 1:1 (0:1) gegen den auswärtsschwachen FSV Mainz 05. Dennoch verpassten die Breisgauer am 22. Bundesliga-Spieltag den Sprung auf einen Champions-League-Platz.

Nach der Mainzer Führung durch Alexander Hack (31.) schlug Petersen zwei Minuten nach seiner Einwechslung zu. Vor allem im ersten Durchgang enttäuschte Streichs Team allerdings gegen den FSV, der nach zuvor fünf Auswärtspleiten in Folge wieder in der Fremde punktete. Freiburg wartet dagegen weiter auf den zweiten Sieg in der Rückrunde.