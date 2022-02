Bundesliga: Gladbach gelingt Befreiungsschlag gegen Augsburg

Schiri verletzt sich vor Anpfiff

Es entwickelte sich das von Hütter erwartete „Kampfspiel“ - und die Gastgeber nahmen vor 10.000 Zuschauern im Borussia-Park den Kampf an. Den Gladbachern fehlte in ihren Aktionen nach den zahlreichen Negativerlebnissen in den vergangenen Wochen zwar ein wenig die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in ihren Aktionen, dennoch agierten sie mutig und suchten immer wieder den weg nach vorne. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)