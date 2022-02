Bundesliga: VfL Bochum - FC Bayern 4:2 - historische Klatsche für den Rekordmeister

Der FC Bayern wird in einem spektakulären Spiel vom VfL Bochum vorgeführt. Die Pleite des deutschen Rekordmeisters ist historisch.

„Zieht den Bayern die Liederhosen aus“ skandierten die begeisterten Bochum-Fans bereits in der ersten Halbzeit und brachten das Vonovia Ruhrstadion zum Beben.

Immerhin wurden die rund 8.500 Zuschauer Zeugen eines historischen Ereignisses. In einem spektakulären Spiel fegten die Bochumer den FC Bayern mit 4:2 vom Feld und führten den deutschen Rekordmeister zeitweise vor.

Der VfL Bochum ist damit die erste Mannschaft seit 1975, die in einem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern vier Tore in der ersten Halbzeit erzielte. Zuletzt gelang dies Eintracht Frankfurt, die vor rund 47 Jahren gegen den FCB fünf Tore in der ersten Halbzeit erzielten.