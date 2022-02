Anzeige

Darts Players Championship in Wigan: Max Hopp besiegt Peter Wright - Gerwyn Price bleibt Nummer eins der Welt Hopp wird zum Price-Retter

Smith in Tränen aufgelöst! Wright glänzt mit großer Geste

SPORT1

In Wigan findet die dritte Veranstaltung der Players Championship statt. Peter Wright und Gerwyn Price liefern sich ein Duell um Platz eins in der PDC Order of Merit und ein Deutscher wird zum Zünglein an der Waage.

Gerwyn Price kann Max Hopp einen ausgeben!

Beim dritten Turnier der Players Championship, das in Wigan ausgetragen wird, hätte Peter Wright sein lang ersehntes Ziel erreichen und Platz eins in der PDC Order of Merit übernehmen können. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Price, die aktuelle Nummer eins, lieferte dafür die Steilvorlage, indem der Waliser bereits in Runde eins gegen Keegan Brown (5:6) die Segel streichen musste. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Wright hingegen setzte sich in seinem Erstrundenmatch mit 6:5 gegen Devon Petersen durch und war seinem großen Ziel ein Schritt näher. In Runde zwei zerstörte allerdings Max Hopp alle Träume des Schotten.

Max Hopp beendet Peter Wrights Träume

Der „Maximiser“, der sich in Runde eins gegen Bradley Brooks (6:4) durchgesetzte hatte, behielt in einem spannenden Match mit 6:5 die Oberhand und „Snakebite“ muss zu einem neuen Anlauf auf den Platz an der Sonne ansetzen.

Hopp selbst hatte jedoch auch nur kurz Grund zum Jubeln. In der nächsten Runde war für den gebürtigen Wiesbadener gegen Kim Huybrechts (4:6) Schluss.

José Justicia wird zum Schreck der Deutschen

Auch die anderen Deutschen verabschiedeten sich teils früh aus dem Turnier. Florian Hempel, der bei der Weltmeisterschaft noch begeistern konnte, verlor sein erstes Match gegen Joe Cullen (6:2). Auch Gabriel Clemens konnte nach seinem ersten Auftritt bereits wieder einpacken. Für ihn war das Turnier nach einer 3:6-Pleite gegen José Justicia beendet.

In der nächsten Runde erwies sich der Spanier auch für Ricardo Pietreczko zu stark und warf den zweiten Deutschen aus dem Turnier (5:6). Martin Schindler verlor in Runde zwei gegen den Engländer Connor Scutt (5:6).