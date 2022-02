2. Bundesliga: Sarpreet Singh verrät Ziele mit Regensburg und spricht über Zukunft beim FC Bayern

Es scheint so, als sei der Knoten bei Sarpreet Singh endlich geplatzt. Der Neuseeländer mit indischen Wurzeln läuft seit Juli 2021 auf Leihbasis für den SSV Jahn Regensburg auf und kommt immer mehr in Fahrt.

In 20 Zweitligaspielen erzielte der 22-Jährige fünf Treffer, bereite weitere acht vor und hat einen großen Anteil daran, dass der Jahn mit dem Abstiegskampf bislang so gar nichts zu tun hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Ich habe auch schon bei Bayern meine Leistung gezeigt, aber ich habe jetzt großes Selbstvertrauen, ich genieße es, Fußball zu spielen und ich möchte immer weiter hart an mir arbeiten. Der Trainer glaubt an mich und vertraut mir – das brauche ich auch“, erklärt Singh im Gespräch mit SPORT1 .

Singh bereut Wechsel zum FC Bayern nicht

Der Linksaußen war 2019 vom neuseeländischen Klub Wellington Phoenix zum FC Bayern gewechselt, kam in der Folge jedoch hauptsächlich in der Reserve zum Einsatz und absolvierte lediglich zwei Spiele für die Profis.

Nichtsdestotrotz bereut Singh diesen Schritt bis heute nicht: „Ich wusste, dass der Fußball in Europa ganz anders ist als in Australien oder in Neuseeland. Vor allem die Intensität, es ist einfach anders und ein höheres Niveau. Aber ich liebe Fußball und will so hoch wie möglich spielen und mir war klar, dass das nicht in Neuseeland geht - dafür musste ich nach Europa.“