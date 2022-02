Nächster Dämpfer für United und Rangnick

Wieder ohne Treffer blieb Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo, der nun seit sechs Pflichtspielen ohne Torerfolg ist. Am vergangenen Wochenende war der Rekordmeister im FA-Cup am Zweitligisten FC Middlesbrough gescheitert, es folgte in der Liga ein 1:1 bei Schlusslicht FC Burnley.