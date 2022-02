2. Bundesliga: Hamburger SV bleibt nach Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an Werder Bremen dran

HSV nach Kantersieg Aufstiegsfavorit? "Würde ich auf keinen Fall so unterschreiben"

Der Hamburger SV müht sich gegen den 1. FC Heidenheim zu einem glücklichen Sieg. Nürnberg verliert durch die Niederlage in Karlsruhe den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Der Aufschwung der Nordklubs in der 2. Bundesliga geht weiter.

Der HSV gewann gegen den 1. FC Heidenheim glücklich mit 2:0(0:0) und schob sich so in der Tabelle vorläufig mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Werder Bremen auf den zweiten Platz.

In den beiden anderen Spielen des Nachmittags schlug der Karlsruher SC den 1. FC Nürnberg mit 4:1(1:1) und der SC Paderborn und Dynamo Dresden trennten sich 0:0.

HSV müht sich gegen starke Heidenheimer

Das Topspiel zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten Hamburg und Heidenheim begann auf beiden Seiten sehr munter. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, beide Teams wurden insgesamt aber nicht zwingend genug.

In die Drangphase der Heidenheimer dann die überraschende Führung für den HSV.

In der 78. Minute dann die Entscheidung. Jatta wurde nach einem schönen Dribbling unglücklich von Föhrenbach im Strafraum gelegt. Den folgenden Elfmeter verwandelte Kittel souverän zum 2:0.

Nürnberg verliert Anschluss an die Aufstiegsplätze

Der 1. FC Nürnberg kommt nach dem 0:5 gegen den FC Ingolstadt in Karlsruhe erneut unter die Räder.

Dabei ging Club beim 1:4 (1:1) durch einen schlitzohrigen Freistoß von Johannes Geis in der 30. Minute zunächst in Führung.

Nürnberg nach der Pause komplett von der Rolle

Kurz vor dem Ende erhöhten der KSC per Elfmeter durch Wanitzek dann sogar noch auf 4:1. Der Club verliert durch die erneute Niederlage so langsam den Anschluss an die Aufstiegsplätze.