Führung hergeschenkt: Nürnberg verliert in Karlsruhe

Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung heran an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung heran an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim Karlsruher SC kassierten die Franken am Samstag trotz einer 1:0-Führung eine bittere 1:4 (1:1)-Niederlage. Der Club verlor nun zwei Partien nacheinander und liegt mit 33 Punkten sechs Zähler hinter Darmstadt 98 auf Relegationsrang drei.

Philipp Hofmann (39./59.), Benjamin Goller (54.) und Marvin Wanitzek (90., Foulelfmeter nach Videobeweis) schossen die Gastgeber zum Sieg, für den KSC war es der erste seit vier Spielen. Johannes Geis (29.) hatte die Nürnberger, die am Spieltag zuvor 0:5 gegen den FC Ingolstadt unterlegen gewesen waren, mit einem sehenswerten Freistoß in Führung gebracht. Mit nun 29 Punkten liegen die Karlsruher weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Liga.

Erst köpfte Marvin Wanitzek (34.) an die Latte, dann staubte Hofmann zum Ausgleich ab. Danach scheiterte KSC-Verteidiger Christoph Kobald (41.) per Kopf an Nürnbergs Torwart Christian Mathenia.