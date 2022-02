Manchester United: Rangnick unter Druck - Co-Trainer Armas wird mit Ted Lasso verglichen

Nur Joker: Kratzt Rangnick am CR7-Denkmal?

Auch in dieser Saison liegt beim Starensemble von Manchester United vieles im Argen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Doch auch der 63-Jährige stößt offenbar zunehmend an seine Grenzen, hinter den Kulissen scheint es kräftig zu rumoren. Der deutsche Taktik-Guru verspürt bereits nach zwölf Partien massiven Gegenwind.

Armas wird mit Ted Lasso verglichen

Manchester United ist die erste Trainerstation von Armas außerhalb der USA. Zuvor hatte der frühere Nationalspieler die New York Red Bulls und Toronto FC trainiert – aber mit nur mäßigem Erfolg, was nun wie ein Bumerang in Form von Hohn und Spott für Armas zurückkommt.