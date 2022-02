Seit 1967: Drei Männer stets beim Super Bowl

Einmal im Leben zum Super Bowl? Millionen Amerikaner träumen davon, einige ergattern tatsächlich mal eines der begehrten und sündhaft teuren Tickets - für drei ältere Herrschaften allerdings gehört die Reise zum Finale der Football-Profiliga NFL in jedem Jahr dazu, so selbstverständlich wie das Weihnachtsfest oder Thanksgiving.

1967 wurde in Los Angeles das erste Finale ausgespielt, in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) steht in Inglewood nun die Nummer 56 an: Die Cincinnati Bengals treffen auf die Los Angeles Rams.