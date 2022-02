VfL Wolfsburg: Renato Steffen über Ex-Coach Oliver Glasner und Max Kruse

"Hör auf mit Fußball und geh in eine Boyband": Steffens steiniger Weg zum Profi

Der VfL Wolfsburg will nach dem Sieg gegen Fürth nachlegen. Renato Steffen freut sich auf das Duell mit dem Ex-Trainer - und spricht über Max Kruse.

Für den VfL Wolfsburg ist derzeit jedes Spiel ein Endspiel. Punkten ist in Niedersachsen zur Pflicht geworden, um der gefährlichen Abstiegszone zu entfliehen. Nach dem erleichternden 4:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth wollen die Wolfsburger unbedingt nachlegen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit Eintracht Frankfurt steht am Samstag ein schwieriger Gegner vor der Tür, doch die Statistiken könnten dem VfL Mut machen - denn bei keinem anderen Bundesligisten hat der Nordklub so oft drei Punkte eingefahren. Vier der letzten fünf Partien gewannen die Wölfe im Wohnzimmer der Frankfurter.

Renato Steffen ist dennoch bewusst, dass es kein einfaches Duell wird: „Das wird ein sehr intensives Spiel, das ist klar. Sie kommen über die Intensität, über die Zweikämpfe, über die Laufbereitschaft - wie wir es ja eigentlich auch wollen“, sagt Wolfsburgs Linksaußen im Interview mit SPORT1 : “Deswegen wird es ein Spiel, in dem die Details entscheiden werden. Wer macht weniger Fehler?“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Duell mit Glasner - Steffen glaubt an Trendwende

Ein besonderer Ansporn könnte außerdem das Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Oliver Glasner sein. Noch in der vergangenen Saison führte der 47 Jahre alte Österreicher die Wölfe in die Champions League, nun steht er für die Eintracht an der Seitenlinie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)