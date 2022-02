Anzeige

NFL-Legenden schwärmen: Aaron Donald entscheidet Super Bowl Bengals vs. Rams „Der beste Spieler, der jemals gelebt hat“

Jonas Nohe

Wer gewinnt den Super Bowl? Und welcher Spieler könnte zum Helden werden? Bei den NFL-Experten in den USA steht vor allem ein Rams-Profi hoch im Kurs.

Wenn am Sonntag im SoFi Stadium der Super Bowl LVI steigt, sind diese ehemaligen NFL-Stars ganz nah dran!

DeAngelo Hall, Maurice Jones-Drew, James Jones und Andrew Hawkins arbeiten als Experten für das NFL Network und haben die beiden Teams vor dem Duell um den Titel natürlich unter die Lupe genommen. (BERICHT: St. Browns reagieren auf NFL-Hammer)

Bei SPORT1 verraten sie, wer in ihren Augen die Nase vorn hat - und welche Spieler die NFL-Fans am Sonntag ganz genau beobachten sollten, weil sie einen großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels haben werden. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

DEANGELO HALL

Von 2004 bis 2017 Defensive Back bei den Atlanta Falcons, Oakland Raiders und Washington Redskins. 2004 an Position 8 gedraftet, drei Mal in den Pro Bowl gewählt. Hält mit vier Interceptions in einem Spiel den geteilten NFL-Rekord in dieser Statistik.

Super-Bowl-Tipp:

„Ich sehe die Rams in diesem Duell vorne. Ihre Defensive Line ist einfach zu zerstörerisch, ihre Offense eine echte Maschine und Matthew Stafford in den Playoffs bisher eine Bank.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Player to watch:

„Es ist schwierig, da nicht Aaron Donald zu sagen. Er war dreimal Defensive Player of the Year, wurde siebenmal ins First Team All-Pro gewählt. In seinem Resümee fehlt eigentlich nichts mehr - außer einem Super-Bowl-Sieg. Wenn man sich anschaut, wie dominant er im gesamten Verlauf seiner ja bisherigen Karriere war, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass er einen riesigen Einfluss auf dieses Spiel haben wird. Er will diesen Ring wahrscheinlich mehr als alles, was er sonst jemals wollte - insbesondere, weil er schon mal so weit war und es nicht geschafft hat. Er wird bestimmt auf Revanche aus sein.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

MAURICE JONES-DREW

Von 2006 bis 2014 Running Back bei den Jacksonville Jaguars und den Oakland Raiders. Drei Mal in den Pro Bowl gewählt, 2011 Rushing Leader der NFL. Hält diverse Franchise-Rekorde bei den Jaguars.

Super-Bowl-Tipp:

„Ich tippe auf L.A., aber ich arbeite ja auch für die Rams. (lacht) Ich glaube aber, es wird ein großartiges Spiel. 38:31 ist mein Tipp. Ich bin wirklich voller Vorfreude auf diesen Super Bowl. Ich glaube, dass beide Teams gut spielen werden, dass vor allem auch die beiden Offenses sehr gut spielen werden. Aber ich sehe die Rams vorne.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Player to watch:

„Wer auch immer Aaron Donald blocken wird! Er ist der beste Football-Spieler, den es im Moment gibt. Er ist eigentlich fast ein bisschen zu klein, aber er findet einen Weg, Spiele entscheidend zu verändern. Es gab Gegner, die haben ihn mit einem Mann geblockt, was nicht funktioniert hat. Andere haben es mit zwei Spielern probiert, was auch nicht funktioniert hat. Oder sogar mit drei Leuten, was manchmal funktioniert - aber auch nicht immer! Er hat in seiner gesamten Karriere einen großartigen Job gemacht, sich auf all das vorzubereiten, was auf ihn zukommen könnte. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was er in seinem zweiten Super Bowl zeigen wird.“

JAMES JONES

Von 2007 bis 2016 Wide Receiver bei den Green Bay Packers, Oakland Raiders, New York Giants und San Diego Chargers. Super-Bowl-Champion mit den Packers. Meiste Receiving Touchdowns der Liga in der Saison 2012.

Super-Bowl-Tipp:

„Ich tippe auf die Bengals - und der Grund dafür ist schlichtweg Joe Burrow. Ich glaube einfach nicht, dass er ein schlechtes Play machen wird, wenn der Ball in seinen Händen ist. Er hat schlechte Plays gemacht, er hat Interceptions geworfen, klar - aber Joe Burrow ist ein Winner! Wo immer er war, da hat er gewonnen: in der Highschool, am College, jetzt auch als Profi. Er hat noch nie ein Spiel in der Postseason verloren. Er ist ein Winner, sein Team findet auch immer wieder Wege - und manchmal hat man einfach das Glück. Ich glaube, das ist das Jahr der Bengals. Der Ball fällt dahin, wo sie ihn brauchen und sie werden die Glücklicheren sein.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Player to watch:

„Ich glaube wirklich, dass es Odell Beckham Jr. sein wird. Ich habe auf die Bengals getippt, aber ich glaube, der eine Spieler, der am meisten Einfluss nehmen wird, ist OBJ. Er wird derjenige sein, der die Rams im Spiel hält. Das Spiel wird erst im vierten Viertel entschieden, es wird ein enges Spiel sein, das mit nur einem Score Unterschied entschieden wird. OBJ wird viele Eins-gegen-Eins-Situationen bekommen und er wird ein großes Spiel für die Rams machen.“

ANDREW HAWKINS

Von 2011 bis 2017 Wide Receiver bei den St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns und New England Patriots.

Super-Bowl-Tipp:

„Ich nehme die Bengals. Ich glaube, dass die Bengals ein Spiel mit vielen Punkten am Ende gewinnen, 31:28. Die Rams werden von Beginn an heiß sein, aber die Bengals werden sich zurückkämpfen und den Sieg holen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Player to watch:

„Aaron Donald! Aaron Donald ist der beste Football-Spieler auf dem gesamten Planeten Erde. Das glaube ich felsenfest. Wenn wir irgendwann zurückschauen, dann wird er der beste Football-Spieler sein, der jemals gelebt hat - weil ich finde, dass er so dominant ist und das Spiel konstant so entscheidend beeinflusst. Selbst bei den Plays, die er nicht selbst macht, spielt er eine so wichtige Rolle, weil der Gegner immer auf ihn achten muss. Es gibt keinen Weg, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen, du kannst ihn nur einbremsen. Er ist ein Unterschiedsspieler und man kann für die Bengals nur hoffen, dass er vielleicht in der Nacht vorher schlecht schläft oder morgens mit Kopfschmerzen aufwacht, weil er sonst einfach so dominant ist.“

