Premier League: Verliert der FC Liverpool das Rennen um die Verpflichtung von Fulhams Fábio Carvalho?

Diesen Edeltechniker will Liverpool unbedingt verpflichten

Zu einem Wechsel kam es aber nicht, da die erforderlichen Dokumente nicht rechtzeitig eingereicht werden konnten. Der Vertrag des jungen Engländers läuft am Ende der Saison aus.

Trotz Interesse anderer Vereine sei der FC Liverpool nach wie vor auf der Pole-Position im Rennen um die Verpflichtung des 19-Jährigen. Bei The Athletic betonte Jürgen Klopp zuletzt: „Natürlich sind wir immer noch interessiert. Wir wären ja verrückt, wenn wir es nicht wären. Wir werden sehen, was passiert.“

Johnson warnt vor Konkurrenz

Der ehemalige Verteidiger der Reds, Glen Johnson, warnte dennoch bei bettinggods vor der Konkurrenz: „Wenn man bedenkt, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft, wird es mehr Konkurrenz um ihn geben. Vorausgesetzt, er macht so weiter.“ Die Premier League sei „die beste Liga der Welt, und wir wollen dort die besten jungen Spieler sehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Der im portugiesischen Torres Vedras geborene Brite stammt aus der Jugend des FC Fulham und durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften Englands. Ein Blick auf die Statistiken des offensiven Mittelfeldspielers offenbaren, weshalb zahlreiche Top-Klubs die Situation des Engländers genau beobachten: In 19 Einsätzen in der Championship kommt der 19-Jährige auf sieben Treffer und fünf Torvorlagen.

Wie die Sport Bild zuletzt berichtete, sind unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona auf Carvalho aufmerksam geworden. Auch den anderen großen englischen Klubs wird Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

Silva: „Junger Spieler mit großem Talent“

Über die Zukunft Carvalhos sagte Fulham-Coach Marco Silva kurz vor Schluss des vergangenen Transferfensters: „Wir haben vom ersten Tag an versucht, ihn zu halten. Es ist keine Überraschung, dass andere Vereine an Fábio interessiert sind. Wir sprechen über einen jungen Spieler mit großem Talent.“

Der FC Fulham steht derzeit auf dem ersten Platz und ist damit auf bestem Wege, in die Premier League zurückzukehren. Mit insgesamt 77 Toren in 29 Spielen stellen die Cottagers die mit Abstand stärkste Offensive in Englands zweiter Liga. Verfolger Bournemouth liegt derweil sechs Punkte hinter dem Team von Marco Silva.