Snowboard: Olympiasieger Hirano kritisiert Wertungssystem

Halfpipe-Olympiasieger Ayumu Hirano hat das Bewertungssystem in den Snowboard-Freestyle-Disziplinen scharf kritisiert.

„Die Fahrer setzen ihr Leben aufs Spiel, werden aber nicht angemessen bewertet“, sagte der Japaner, der bei den Winterspielen in Peking im letzten Wettkampf von US-Superstar Shaun White verdient zu Gold geflogen war.

Olympia-Star fordert solide Standards

Hirano (23), der als Skateboarder bei den Sommerspielen in Tokio 14. im Park-Wettbewerb wurde, ist eine absolute Größe in der Szene: 2014 und 2018 gewann er bei den Winterspielen bereits jeweils Silber in der Halfpipe.