Nach Ende der Quarantäne: Eiskunstläufer Seegert wieder im Training

Einen Tag nach seiner Entlassung aus dem olympischen Quarantäne-Hotel in Peking hat der deutsche Paarlauf-Meister Nolan Seegert aus Berlin am Samstag wieder mit dem Training begonnen. Zusammen mit seiner Partnerin Minerva Hase absolvierte der 29-Jährige eine erste Übungseinheit in einer kleineren Halle unweit des Capital Indoor Stadiums.