NFL: Joe Montana votiert für Jimmy Gaoppolo und hat Zweifel an Trey Lance

Der viermalige Super-Bowl-Sieger mit den Kaliforniern hat sich klar für einen Verbleib von Jimmy Garoppolo ausgesprochen. „Ich denke, man sollte Jimmy so lange behalten, bis man jemand anderen gefunden hat“, sagte Montana gegenüber Kevin Clark von The Ringer bei der Super Bowl Radio Row in Los Angeles diese Woche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In seinen Augen sei der designierte Nachfolger Trey Lance noch nicht weit genug, um die Mannen in Rot und Gold in der NFL anzuführen. Besonders pikant: Der 65-Jährige berichtete, dass dies nicht nur sein persönlicher Eindruck sei - auch einige Spieler der 49ers, mit denen er gesprochen habe, hätten diese Zweifel an Lance geäußert.