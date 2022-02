LIVE auf SPORT1: 2. Bundesliga: Der 1. FC St. Pauli empfängt den den SSV Jahnregensburg

Der FC St. Pauli muss in der 2. Bundesliga punkten, um den Aufstieg weiter im Blick zu haben. Nun gilt es für die Hamburger bei Jahn Regensburg. SPORT1 zeigt die Partie live im TV.

Zuletzt war die Mannschaft von Trainer Timo Schultz nicht über ein 2:2 gegen den Karlsruher SC hinausgekommen. Trotz des sensationellen Erfolgs im Pokal gegen Borussia Dortmund sind die Kiezkicker ohnehin nur mäßig in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet.

Von Ernüchterung aber dennoch kein Spur. „Wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz - am 21. Spieltag. Wenn die Stimmung auf dem zweiten Platz nicht gut wäre, dann würde irgend etwas schieflaufen. Nur weil wir gerade mal eine Phase haben, wo es von den Ergebnisse her nicht ganz so gut läuft, werden wir hier kein Trübsal blasen“, meint Schultz vor der Partie gegen Regensburg.