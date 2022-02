Finale der Klub-WM live: Chelsea - Palmeiras mit Havertz, Werner auf SPORT1 im Free-TV

Mit oder ohne Thomas Tuchel: Der FC Chelsea will sich zum Klub-Weltmeister krönen! Ein Schritt fehlt noch zum dem Titel, den die Blues noch nie zuvor einfahren konnten.

Havertz hofft auf Anführer Tuchel

„Sobald der erste PCR-Test negativ ist, gibt es für Thomas die Möglichkeit, noch zu uns zu kommen“, sagte Tuchels Assistent Zsolt Löw, der schon im Halbfinale gegen den saudi-arabischen Topklub Al-Hilal (1:0) an der Seitenlinie gestanden hatte: „Jeder hofft, dass Thomas sobald wie möglich reisen kann.“

Am vergangenen Samstag hatte Chelsea kurz vor der Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate den positiven Test von Welttrainer Tuchel öffentlich gemacht - die Mannschaft will das ausblenden.