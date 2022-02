AEW Rampage: Warum die Ankunft von Jay White Fans elektrisiert

Am Mittwoch stand sein Debüt noch im Schatten des Premierenauftritts der früheren WWE-Hoffnung Keith Lee, nun ist er weiter ins Rampenlicht gerückt - und mit ihm die neuen Möglichkeiten, die sich für AEW ergeben.

In der am Freitag ausgestrahlten TV-Show Rampage hat sich „Switchblade“ Jay White zum ersten Mal im Ring blicken lassen: Nach einem Sieg der Young Bucks über das Duo Roppongi Vice (Rocky Romero und Trent Beretta) attackierte der ehemalige World Champion der Traditionsliga NJPW Beretta und verpasste ihm seinen Blade-Runner-Finisher.

Was aber hat es eigentlich auf sich mit der Ankunft, die AEW bedeutungsschwer als Schritt durch eine „verbotene Tür“ (“Forbidden Door“) verkauft?

Jay White bei NJPW zum Topstar gereift

Der 29 Jahre alte Neuseeländer White wurde bei NJPW seit einigen Jahren als internationaler Star der Zukunft aufgebaut, anfangs unter Widerständen, zuletzt unter zunehmender Begeisterung von Fans und Experten, die White inzwischen mit Legenden wie Ric Flair und Bret Hart in ihren jüngeren Jahren vergleichen und ihm Chancen attestieren, auch in den USA groß herauszukommen.

Top-Techniker White, der zuletzt auch mehr und mehr durch sein Charisma und sein Redetalent auffiel, hat seit Mai 2021 jedoch kein Match mehr in Japan bestritten, die strengen Einreisebedingungen wegen Corona schränken ihn ein, er war zuletzt nur beim USA-Ableger NJPW Strong und der Partnerliga Impact zu sehen.

Was plant AEW mit Cole, den Young Bucks, Omega?

Whites Auftritt wurde nun so dargestellt, als hätte Cole ihn eingefädelt, jedoch an seinen Kumpanen Nick und Matt Jackson vorbei - die sich zuletzt schon irritiert gezeigt hatten, dass Cole seine früheren WWE-Kollegen Bobby Fish und Kyle O‘Reilly für seine Zwecke rekrutiert hatte.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 11. Februar 2022:

The Young Bucks besiegen Roppongi Vice

Non Title Match: Britt Baker besiegt Robyn Renegade

AEW World Tag Team Title Match: The Jurassic Express (c) besiegen The Gunn Club