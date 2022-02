Verletzter Nowak will DEB-Team wieder "auf dem Eis helfen"

Der verletzte Eishockey-Nationalspieler Marco Nowak will bei den Olympischen Spielen in Peking möglichst schnell zurück aufs Eis.

Der verletzte Eishockey-Nationalspieler Marco Nowak will bei den Olympischen Spielen in Peking möglichst schnell zurück aufs Eis. "Ob und wie ich mitwirken kann, das wird sich wohl alles sehr kurzfristig entscheiden", schrieb der Düsseldorfer auf Instagram: "Ich werde alles dafür tun, der Mannschaft auf dem Eis helfen zu können."

Der Olympia-Debütant war bei einem harten Check beim 1:5 im Auftaktspiel gegen Kanada am Kopf getroffen worden. Beim Training am Freitag konnte 31-Jährige noch nicht mitwirken. Die Attacke seines Gegenspielers Eric O'Dell wertete Nowak nicht als unfair: "Die Situation ist einfach verdammt unglücklich gelaufen. Aber so ist Eishockey manchmal. Man passt einen Bruchteil einer Sekunde nicht auf - und da ist es passiert." Er habe sich gefreut, dass O'Dell ihm nach dem Spiel gute Besserung gewünscht habe, "solch faire Gesten sind es, die unseren Sport ausmachen".