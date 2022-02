Olympia 2022: DOSB-Führung will Medaillenspiegel "nicht überbewerten"

Halbzeit bei den Olympischen Spielen: Team Deutschland liegt im Medaillenspiegel an der Spitze. Der DOSB will die Führung allerdings „nicht überbewerten“.

Die Delegationsleitung des deutschen Olympiateams in Peking will die Führung im Medaillenspiegel zur Halbzeit der Winterspiele „nicht überbewerten“. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Zwar blickten Präsident Thomas Weikert und Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig am Samstag auf „erfolgreiche Tage“ zurück, ein Fazit könne aber erst nach der Schlussfeier am 20. Februar gezogen werden.

Olympia: Zusammenhalt zwischen Spitzen- und Breitensport stärken

Weikert erinnerte in seinem Zwischenfazit bei seinen ersten Winterspielen an die Vereine in der Heimat, die in der Corona-Pandemie „ums Überleben“ kämpfen. „Sie haben Mitglieder verloren, die Hallen sind zu, sie können keinen Sport anbieten“, sagte er.