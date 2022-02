WWE SmackDown: Bitterer Moment für deutschsprachigen Star Cesaro

Reich statt arm: So entstand die WWE-Figur "Happy Corbin"

In der aktuellen Ausgabe von WWE Friday Night SmackDown musste der Schweizer Edeltechniker Cesaro eine bittere Niederlage einstecken: Innerhalb von nur zwei Minuten wurde er von Happy Corbin abgefertigt, der selbst seit längerem nicht mehr in Main-Event-Nähe war.

Der schnelle Rückschlag wurde nicht als unsauber dargestellt: Corbin - ehemals Baron Corbin, im vergangenen Sommer als in Las Vegas zu Reichtum gekommenes Glückskind neu erfunden - konterte Cesaros Spezialaktion Neutralizer und siegte dann mit dem End of Days.

Die Art und Weise der Niederlage spricht nicht dafür, dass WWE in dieser WrestleMania-Saison größere Pläne mit dem 41-Jährigen hat.

Cesaro hängt bei WWE wieder in der Luft

Cesaro, 2011 von WWE verpflichtet, nachdem er sich mit seiner einzigartigen Stilmischung in Europa und dann auch in den USA zu einem vielbeachteten Phänomen entwickelt hatte.

Im vergangenen Jahr bekam Cesaro größeres Rampenlicht, kurz nachdem er Anfang 2021 seinen auslaufenden Vertrag bei WWE verlängert hatte: Bei WrestleMania 37 bekam er gegen Seth Rollins (mit dem er privat gut befreundet ist) seinen ersten Einzelsieg bei der Megashow, bei WrestleMania Backlash durfte er Universal Champion Roman Reigns in einem sehenswerten Main Event Paroli bieten .

Danach jedoch verlor sich die Spur von Cesaros „Push“ nach oben, nach einem verlorenen Rückmatch gegen Rollins bei Hell in a Cell war er nicht nur wieder raus aus dem Main-Event-Bereich, de facto hat er seitdem überhaupt keine größere Story mehr gehabt.

Zumindest in nächster Zeit scheint bei WWE in dieser Hinsicht weiter nichts in Planung zu sein.