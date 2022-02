NBA: Pleite für Franz Wagner und Orlando

Wagner mit neun Punkten bei Niederlage in Utah © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/STEPH CHAMBERS

Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Das Team aus Florida unterlag bei den formstarken Utah Jazz mit 99:114 und musste die dritte Pleite in den vergangenen vier Spielen einstecken. Wagner kam in mehr als 33 Minuten Spielzeit auf neun Punkte und vier Rebounds.