Gnabry: "Hätte nicht gewusst, was ich angefangen hätte"

Bei Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München gab es nie einen Plan B zu seiner Fußball-Karriere. "Ich hatte nie einen Alternativ-Weg im Kopf. Ich hatte nie Interesse an anderen Dingen als dem Fußball. Deswegen bin ich sehr froh, dass es als Profi geklappt hat, denn sonst hätte ich nicht gewusst, was ich angefangen oder worauf ich Lust hätte", sagte Gnabry in einem Amazon-Podcast.