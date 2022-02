Olympia 2022, Snowboardcross: Auch deutsches Mixed-Team um Nörl und Fischer verpasst Medaille

Die deutschen Snowboarder sind auch zum Abschluss der Race-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Peking ohne Medaille geblieben.

Olympia: Deutschland wartet auf Snowboard-Medaille

Bereits in den Einzelwettbewerben hatten Nörl und Fischer enttäuscht. Der 28-Jährige, nach zuletzt drei Weltcupsiegen in Serie als Favorit angereist, stürzte im Viertelfinale, Fischer ereilte das Aus in der ersten Runde.