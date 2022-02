Borussia Dortmund & Rose: BVB-Sportdirektor Zorc über Trainerdiskussion und Transfers

Die 2:5-Pleite in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen schmerzt Borussia Dortmund noch immer.

„Die hat in der Tat wehgetan. Nicht nur das Ergebnis und die Niederlage als solche, sondern auch die Art und Weise“, sagte Michael Zorc bei Sky - und erwartet für die anstehende Aufgabe bei Union Berlin am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Liveticker ) denn auch eine Trotzreaktion. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Borussia Dortmund: Zorc stellt sich hinter Trainer Rose

Zorc betonte, sein Übungsleiter wolle „bestimmte Dinge verändern. Das geht nicht in ganz kurzer Zeit. Natürlich hat Marco Rose zum Beispiel einen etwas anderen Ansatz als Lucien Favre in den Jahren zuvor. Das Thema Pressing hat eine andere Bedeutung bekommen. Und dem muss man dann natürlich auch versuchen, Rechnung zu tragen.“

Der 59-Jährige sieht die Dortmunder indes „insgesamt auf einem guten Weg“ - und deutet nach dem Transferkracher mit Niklas Süle vom FC Bayern an, worauf das Anforderungsprofil auch bei künftigen Verpflichtungen abzielen mag.

„Unser Thema ist - und das haben wir in diesem Jahr gesehen - noch mehr an Punkten wie Widerstandsfähigkeit, Robustheit zu arbeiten“, so Zorc.