Mbappe schießt PSG zum Last-Minute-Sieg gegen Rennes

Mit einem Last-Minute-Treffer hat Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé das Starensemble von Paris St. Germain zum 18. Saisonsieg in der Ligue 1 geschossen. ( NEWS: Alles zur Ligue 1)

Der Franzose erzielte beim schwer erkämpften 1:0 (0:0) gegen Stade Rennes das Siegtor in der Nachspielzeit (90.+3).

Für Paris war es letztlich eine erfolgreiche Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Real Madrid.

Mbappé trifft ganz spät für PSG

Im Duell mit dem spanischen Rekordmeister wartet auf PSG eine deutlich schwierigere Aufgabe als im Alltag in der Liga.

Dabei hofft Paris auf die Unterstützung seiner Fans, nachdem diese am Freitag mit Plakaten und Bannern gegen die Klubführung protestiert hatten. ( SERVICE: Tabelle der Ligue 1 )

Der deutsche Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Freitagabend in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)