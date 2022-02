Bundesliga, FC Bayern: So geht es mit Nianzou nach Nagelsmann-Rüffel weiter

Nagelsmann: Nianzou fehlt Verlässlichkeit

„Da fehlt noch ein bisschen die Konstanz, das liegt natürlich auch am mangelnden Rhythmus“, verwies der FCB-Coach am Freitag auf Nianzous magere Ausbeute von nur 449 Pflichtspiel-Minuten in dieser Saison. Gleichwohl müsse sich der Teenager „aus diesem Teufelskreis schon ein Stück weit selbst befreien, indem er diese Verlässlichkeit in sein Spiel bekommt“, stellte Nagelsmann klar.