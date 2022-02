Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Köln, 3:1 (1:0)

Christopher Nkunku brachte RB Leipzig in der 24. Spielminute in Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Nach Vorlage von Amadou Haidara markierte Daniel Olmo Carvajal für RB das 2:0 (53.). Jose Angel Esmoris Tasende ließ den Vorsprung von Leipzig nach Zuspiel von Olmo Carvajal auf 3:0 anwachsen (56.). Wenige Minuten später verkürzte der 1. FC Köln auf 1:3 (90.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte RB schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.