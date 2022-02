RB Leipzig schlägt 1. FC Köln - Nkunku, Olmo und Angelino treffen für RB

RB Leipzig ist dank einer Galavorstellung der Zauberfüße Christopher Nkunku und Dani Olmo erstmals in der laufenden Saison auf einen Champions-League-Rang geklettert - zumindest für eine Nacht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Fußball-Vizemeister schlug einen offensiv harmlosen 1. FC Köln am Freitagabend verdient mit 3:1 (1:0). Die Sachsen sprangen auf Platz vier und sind punktgleich mit dem Tabellenfünften Union Berlin (34 Zähler). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gulacsi: „Sehr komplette Leistung“

„Es war ein sehr gutes Spiel von uns, wir haben gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen. Es war eine sehr komplette Leistung“, sagte RB-Torhüter Peter Gulacsi bei DAZN : „Wir haben einige Schritte gemacht und wollen weiterhin erfolgreich sein in allen Wettbewerben.“

Nkunku (25.) brachte die Sachsen vor 15.000 Zuschauern mit einem sehenswerten Freistoß in Führung und erzielte sein elftes Saisontor. Olmo erhöhte im zweiten Durchgang per platziertem Fernschuss (54.) und legte für Angelino (57.) auf. Tim Lemperle (90.+1) traf für den FC.

Bereits am Samstag kann der sechstplatzierte SC Freiburg (33 Punkte) jedoch im Duell mit dem FSV Mainz 05 an RB vorbeiziehen. Die Kölner mussten abreißen lassen und sind mit 32 Zählern Siebter.

Tedesco ohne Interesse an der Tabelle

„Ich wusste nicht, dass wir mit einem Sieg Vierter werden können“, sagte der Coach. Er konzentrierte sich lieber darauf, ähnliche Defensivpatzer zu verhindern wie jene, die vor am vergangenen Spieltag zur 2:3-Niederlage bei Bayern München geführt hatten.

Köln ging so energisch dazwischen, wie sein Trainer Steffen Baumgart nach der Entlassung aus der Corona-Quarantäne anfeuerte. Jener hatte zuletzt den 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg in größter Anspannung in der Isolation verfolgt, Bilder davon wurden zum Internet-Hit.