ManUnited droht Dauerkarten-Inhabern mit Ausschluss

Das riecht nach Konfrontation und Konsequenz auf die gegenwärtige Situation im Old Trafford: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Manchester United erwägt, Inhaber von Dauerkarten zu sperren, wenn sie nicht genügend Heimspiele der Red Devils in der Premier League besuchen – und hat dazu mehr als 50.000 (!) aktuelle Ticket-Besitzer angeschrieben.

Das berichtet der Daily Star. Der Klub warnt den Angaben zufolge davor, eine Dauerkarten-Verlängerung für die Saison 2023/‘24 abzulehnen, wenn Anhänger in der kommenden Spielzeit nicht mindestens bei zehn von 19 Liga-Heimspielen in der Arena sind. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ticket-Inhaber haben alternativ allein die Möglichkeit, ihre Dauerkarte an eine andere Person weiterzugeben, andernfalls werde sie entzogen, hieß es weiter. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

United: Zoff um Dauerkarten-Inhaber

Bei einigen Fans sollen die Pläne des Teams von Manager Ralf Rangnick heftige Reaktionen und Unverständnis ausgelöst haben - insbesondere bei Personen, die nicht in Großbritannien leben und somit bisweilen nicht in der Lage sind, Spiele im Old Trafford zu besuchen.