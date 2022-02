Premier League: Villa-Coach Steven Gerrard küsst Philippe Coutinho wach

Nach enttäuschenden Jahren in Barcelona blüht Philippe Coutinho bei Aston Villa wieder auf. SPORT1 nennt die Gründe.

Für die Blaugrana durfte der Brasilianer in der Hinrunde in 16 Spielen nur 608 Minuten ran und verbuchte lediglich zwei Treffer. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Bei Villa dagegen stehen nach drei Einsätzen bereits je zwei Tore und zwei Assists zu Buche! SPORT1 erklärt, warum Coutinho in Birmingham wieder zur Hochform aufläuft.

Die Bürde des 135-Millionen-Euro-Transfers

Dass Coutinho ein begnadeter Fußballer ist, weiß jeder Fan und Fußball-Experte. Trotzdem konnte der Brasilianer in Barcelona nie richtig Fuß fassen.

Zum einen sah es so aus, als würde die Ablöse von 135 Millionen Euro schwer auf seinen schmächtigen Schultern lasten, zum anderen wurde der 1,72 Meter kleine Techniker mit dem 4-3-3-System der Katalanen und Lionel Messi selten warm.

Zu häufig musste Coutinho auf dem Flügel auflaufen, was nicht seine Lieblingsposition ist und was auch seinem Spielstil nicht entspricht. Denn dafür fehlt es ihm an Schnelligkeit und Dynamik.