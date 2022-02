Formel 1: McLaren will im MCL36 zur Spitze aufschließen

Mit dem MCL36 will das Team „die Lücke zur Spitze weiter schließen“, sagte Teamchef Andreas Seidl bei der Online-Präsentation in der Zentrale in Woking. McLaren setzt dabei erneut auf die Fahrer Lando Norris (22), dessen Vertrag am Mittwoch bis 2025 verlängert wurde, und Daniel Ricciardo (32). (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)