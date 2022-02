3. Liga: Hallescher FC – FSV Zwickau, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich Hallescher FC in der Partie gegen den FSV Zwickau drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Halle die Nase vorn. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Hallescher FC erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Elias Huth traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Julian Guttau. Zwickau glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Halle in die Kabinen. Titsch Rivero brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (56.). In den 90 Minuten war Halle im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der FSV Zwickau und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Nachdem Hallescher FC die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Halle aktuell den neunten Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Hallescher FC im Klassement nach vorne und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Halle ist seit drei Spielen unbezwungen.

Hallescher FC tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 21.02.2022, beim TSV 1860 München an. Der FSV Zwickau wird am kommenden Freitag vom SC Verl empfangen.