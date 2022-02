2. Bundesliga: Werder Bremen neuer Spitzenreiter - Kiel siegt in Aue

Werder Bremen hat seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Truppe von Ole Werner gewann mit 2:1 bei Hansa Rostock und feierte den siebten Sieg in Folge.

Marvin Ducksch brachte Werder in der 54. Minute mit einem Schlenzer in den rechten Winkel in Front, Niclas Füllkrug erhöhte 20 Minuten später.