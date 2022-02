Bundesliga: Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach als Führungsspieler gefordert

Schlusslicht in der Statistik: Sommer nur zweimal zu Null

Nach einer schwierigen Hinrunde ist Florian Neuhaus zurück in der Startelf von Borussia Mönchengladbach. Der 24-Jährige betont, Verantwortung bei den Fohlen übernehmen zu wollen.

Florian Neuhaus hat sich nach schwierigen Monaten wieder in die Startaufstellung von Borussia Mönchengladbach gekämpft.

In der vergangenen Saison war der 24-Jährige unter Marco Rose im defensiven Mittelfeld der Fohlen gesetzt. Immer wieder machte Neuhaus mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, sodass der deutsche Nationalspieler unter anderem mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neuhaus entschied sich, in Gladbach zu bleiben und unter dem neuen Coach Adi Hütter in die Saison zu gehen.

Neuhaus fehlte zweimal im Kader

Nach einem schwachen Saisonstart der Gladbacher blieb Neuhaus am 6. und 7. Spieltag gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg auf der Ersatzbank. Kurze Zeit später klagte der Mittelfeldmann über seine Situation, nachdem er beim Unentschieden gegen Mainz (1:1) als Joker das einzige Tor der Borussia erzielt hatte..

Bis zur Winterpause reichte es zwar nur zu drei Startelfeinsätzen, doch Neuhaus war in einer desolaten Gladbacher Elf noch einer der wenigen Lichtblicke. Das Besondere: Hütter setzte den gebürtigen Bayer nicht mehr im defensiven Mittelfeld ein, sondern hinter der Sturmspitze.

Neuhaus trifft bei Sieg gegen Bayern

Den Rückenwind nahm Neuhaus mit in die Rückrunde, Beim 2::1-Sieg gegen den FC Bayern stand er in der Startelf und untermauerte mit einem Treffer seinen Anspruch, von Beginn an spielen zu wollen.