Fußball-Frauen vom FC Barcelona unbesiegbar - sogar Zuschauer-Weltrekord steht bevor

Absoluter Hunde- und Barca-Fan: So tickt die Gewinnerin des Ballon d'Dor

Das Starensemble des FC Barcelona der Männer läuft in La Liga den Erwartungen hinterher.

Am Dienstag setzte sich das Team von Coach Jonatan Giraldez Costas beim Tabellenzweiten Real Sociedad mit 9:1 durch. Derartige Ergebnisse sind bei Barcelonas Frauenteam aber wahrlich keine Seltenheit.

Drei Tage zuvor gelang gegen SD Eibar ein 7:0-Erfolg. Im November wurde es beim Sevilla FC sogar zweistellig. Am Ende stand ein 10:1-Sieg Barcas auf der Anzeigetafel.

Barcelona-Frauen dominieren die Liga

Ein Blick auf die Tabelle der Primera División, auch als Primera Iberdrola bekannt, lässt einen regelrecht in Unglauben zurück. Selbstredend steht der FC Barcelona ganz oben in der Tabelle - die Dominanz dabei ist allerdings gewaltig.

In 21 Spielen gingen die Katalaninnen 21 Mal als Siegerinnen vom Platz. Insgesamt stehen unglaubliche 122 Treffer zu Buche - bei gerade einmal sechs Gegentoren.

Zum Vergleich: Real Madrid netzte bei den Männern in La Liga bislang 48 Mal ein. Der FC Bayern steht in der Bundesliga bei 68 Treffern.

Barca auch in Champions League ungeschlagen

Auf nationaler Ebene ist Barcelona den Gegnern schon längst entwachsen, noch neun Spiele fehlen zur makellosen Saison. In der Champions League der Frauen zeichnet sich aber ein ähnliches Bild ab: Die Spanierinnen sind bislang ungeschlagen, das knappste Ergebnis war ein 2:0 bei den Däninnen von HB Koge.

In Barcelonas Reihen befindet sich unter anderem Alexia Putellas, von der FIFA erst kürzlich zur weltbesten Fußballerin ausgezeichnet. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt beim famos spielenden Top-Klub. 14 Mal netzte die 28-Jährige in der Liga ein, sorgte zudem für elf Vorlagen. In der Champions League waren es bislang „nur“ zwei Tore.