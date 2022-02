FC Bayern: Bouna Sarr nach Afrika-Cup-Sieg originell empfangen

Mit einem freudigen Empfang samt originellem Geschenk hat der FC Bayern Bouna Sarr nach dessen Rückkehr an die Säbener Straße willkommen geheißen.

FC Bayern: Empfang für Sarr nach Afrika-Cup-Triumph

Darauf auch abgebildet neben Sarrs Konterfei und senegalesischer Farbgebung drumherum: Viele Bayern-Logos, teils in Burger-Optik, auf rotem, blauem und weißem Guss inklusive dem Schriftzug „Congratulations“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sarr hofft auf Schub für den FC Bayern

„Ich möchte so viel Einsatzzeit wie möglich haben - sei es als Einwechselspieler oder von Beginn an. Ich hoffe, dass ich beim Afrika-Cup beweisen und zeigen konnte, dass ich die Fähigkeit besitze, auch bei Bayern zu spielen“, so der 30-Jährige.