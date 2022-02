Kann Süle dem BVB helfen? Wo liegen seine Schwächen? Der BVB-Neuzugang im Daten-Check

Fest steht: Während die Münchner den Verlust eines Stammspielers (19 Liga-Einsätze in dieser Saison) verkraften müssen und sich in Person von Präsident Herbert Hainer eine Stichelei nicht verkneifen konnten, soll Süle den BVB definitiv auf ein neues Level heben.

BVB-Neuzugang Süle fairer als Hummels und Co.

Im Vergleich mit den aktuellen Innenverteidigern Akanji, Hummels, Pongracic, Zagadou und Emre Can setzt sich der Neuzugang vor allem in vier Kategorien ab.

In der Luft ist nur Pongracic (75 Prozent) zweikampfstärker als der Bayern-Star (72,5 Prozent).

Süle ist von allen Defensivspielern zudem am fairsten. Er beging in dieser Saison erst sechs Fouls und sorgt so dafür, dass Gegner keine gefährlichen Freistoßpositionen bekommen.