Bayer Leverkusen: Robert Andrich empfiehlt sich für die Nationalmannschaft

In der Analyse: So nahm Leverkusen den BVB auseinander

Vor etwas mehr als drei Jahren spielte Robert Andrich in der 3. Liga, jetzt glänzt er für Bayer Leverkusen. Ist der Antreiber auch ein ernsthafter Kandidat für das DFB-Team?

Bayer Leverkusen fegte am vergangenen Sonntag Borussia Dortmund mit 5:2 vom Rasen. Ein Paukenschlag im Topspiel.

Zum Unterschiedsspieler auf Seiten der Sieger avancierte an jenem Tag Robert Andrich. Der 27-Jährige hatte zwar nur 40 Ballaktionen, doch verkörperte genau das, was dem BVB fehlte. Mit hoher Einsatzbereitschaft, dem richtigen Willen und einer gesunden Portion Aggressivität ging der Mittelfeldspieler voran. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Diese Mentalität machte den Unterschied - obendrein trug sich Andrich mit seinem traumhaften Freistoßtor zum zwischenzeitlichen 3:1 noch selbst in die Torschützenliste ein und krönte damit seinen Auftritt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch Bundestrainer Hansi Flick war am Sonntag im Westfalenstadion zugegen und konnte sich selbst ein Bild von Andrich machen, der nach Aussagen seines Trainers Gerardo Seoane als Kandidat für die Nationalmannschaft in Frage kommt.

Seoane sieht Andrich in der Nationalmannschaft

Tatsächlich könnte Andrich nach seiner äußerst positiven Entwicklung ein Kandidat für das DFB-Team werden. Doch um den steilen Aufstieg des Spielers zu verstehen, braucht es einen Blick in die Vergangenheit.

Als Spätstarter aus der 3. Liga in die Bundesliga

Noch im Mai 2018 spielte der gebürtige Potsdamer in der 3. Liga für Wehen Wiesbaden. Erst mit seinem Wechsel im gleichen Jahr zum 1. FC Heidenheim feierte Andrich sein Debüt in der 2. Bundesliga.

Nach nur einer Saison im Unterhaus folgte direkt der Sprung zum damaligen Aufsteiger Union Berlin in die Bundesliga. Der damals 25-Jährige zählt damit zu den Spätstartern in der höchsten deutschen Fußballliga. Zum Vergleich: Sein aktueller Mitspieler Jonathan Tah hatte in diesem Alter bereits 150 Erstligapartien auf dem Konto.