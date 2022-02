Anzeige

Super Bowl: NFL-Legende Jones-Drew schwärmt von Odell Beckham und vergleicht Amon-Ra St. Brown mit Kupp NFL-Legende: Der OBJ aus New York

Amon-Ra und EQ St. Brown: Bei diesen Fragen kommt es fast zum Zoff

Jonas Nohe

Jaguars-Legende Maurice Jones-Drew ist der NFL als TV-Experte treu geblieben. Beim Super Bowl LVI erwartet er ein Spektakel, für die Brüder St. Brown hat er viel Lob übrig.

Neun Jahre NFL-Erfahrung bei den Jacksonville Jaguars und den Oakland Raiders, 81 Touchdowns, drei Pro-Bowl-Nominierungen und in der Saison 2011 die meisten Rushing Yards der gesamten Liga: Wenn Maurice Jones-Drew über American Football redet, dann weiß er, wovon er spricht.

Bei den Jaguars hält der Running Back bis heute diverse Franchise-Rekorde, unter anderem für die meisten Karriere-Touchdowns sowie die meisten Touchdowns und Rushing Yards in einer Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Anzeige

Inzwischen ist der 36-Jährige in den USA regelmäßig bei Football-Übertragungen zu sehen, arbeitet als Experte für das NFL Network und die Los Angeles Rams, die am Sonntag im Super Bowl LVI auf die Cincinnati Bengals treffen.

Im SPORT1-Interview erklärt Jones-Drew, worauf es für die beiden Teams ankommen wird und warum sich die Fans auf ein Spektakel freuen dürfen. Außerdem adelt er den deutschen NFL-Profi Amon-Ra St. Brown - und gibt dessen Bruder Equanimeous einen Rat. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

SPORT1: Mr. Jones-Drew, wenn Sie für den Super Bowl am Sonntag einen Spieler nennen müssten, auf den es besonders ankommt - wer wäre das?

Maurice Jones-Drew: Wer auch immer Aaron Donald blocken wird! Er ist der beste Football-Spieler, den es im Moment gibt. Er ist eigentlich fast ein bisschen zu klein, aber er findet einen Weg, Spiele entscheidend zu verändern. Es gab Gegner, die haben ihn mit einem Mann geblockt, was nicht funktioniert hat. Andere haben es mit zwei Spielern probiert, was auch nicht funktioniert hat. Oder sogar mit drei Leuten, was manchmal funktioniert - aber auch nicht immer! Er hat in seiner gesamten Karriere einen großartigen Job gemacht, sich auf all das vorzubereiten, was auf ihn zukommen könnte. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was er in seinem zweiten Super Bowl zeigen wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Jones-Drew: „Ich glaube an Burrow“

SPORT1: Werden die Bengals in der Lage sein, Donald und die Rams zu stoppen?

Jones-Drew: Ich tippe auf L.A., aber ich arbeite ja auch für die Rams. (lacht) Ich glaube aber, es wird ein großartiges Spiel. 38:31 ist mein Tipp. Ich bin wirklich voller Vorfreude auf diesen Super Bowl. Ich glaube, dass beide Teams gut spielen werden, dass vor allem auch die beiden Offenses sehr gut spielen werden. Aber ich sehe die Rams vorne.

undefined

SPORT1: Wie bewerten Sie das Quarterback-Duell zwischen Matthew Stafford und Joe Burrow?

Anzeige

Jones-Drew: Das ist der Grund, warum ich auf ein Spiel mit vielen Punkten tippe: Ich glaube an Joe Burrow! Ich habe viel Respekt für ihn und seine Art, wie er das Spiel angeht. Matthew Staffords Weg war auch nicht einfach. Beide mussten gegen Widerstände kämpfen und haben Wege gefunden, trotzdem erfolgreich zu sein. Ich bin gespannt, wie sie mit Drucksituationen umgehen, denn beide haben bewiesen, dass sie in diesen Momenten da sein können. Matthew Stafford hat darüber gesprochen, dass er an einem dunklen Ort war. Joe Burrow hat darüber gesprochen, sich von großen Momenten nicht einschüchtern zu lassen. Wollen wir mal sehen, wer besser funktioniert. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

NFL-Legende: „OBJ spielt wie in New York“

SPORT1: Beide haben hervorragende Wide Receiver zur Verfügung. Was erwarten Sie von diesen Offensivwaffen?

Jones-Drew: Wenn die Teams viel werfen, dann werden diese Spieler liefern müssen. Ich finde, dass die Bengals wirklich gute Cornerbacks haben. Die Rams haben mit Jalen Ramsey den besten überhaupt und dazu noch zwei weitere sehr gute hinten dran. Das werden schwierige Matchups für die Receiver. Ja‘Marr Chase ist einer der besten Receiver in der NFL, Cooper Kupp ist sogar der Top-Receiver der NFL. Odell Beckham Jr. ist wieder der, den wir in New York gesehen haben, der wichtige Plays macht. Und wir haben noch nicht mal über Van Jefferson gesprochen, der auch immer Wege findet, Plays zu machen. Dazu auf der anderen Seite noch Tee Higgins und Tyler Boyd: Higgins ist ein 1000-Yard-Receiver, Boyd hätte eigentlich auch einer sein müssen. Beide Teams sind auf diesen Positionen sehr gefährlich - und ich rechne damit, dass alle Receiver ein sehr gutes Spiel machen werden.

undefined

SPORT1: Mit den St. Browns haben in der vergangenen Saison auch zwei deutsche Wide Receiver auf sich aufmerksam gemacht …

Jones-Drew: Ja, das stimmt. Das ist ganz witzig, weil sie beide gegen meine Highschool gespielt haben. Das sind wirklich gute Jungs. In der NFL geht es hart zu. Sie waren im Lauf ihrer Karriere immer sehr dominant, Amon-Ra ragt von den beiden noch ein bisschen mehr heraus. Ich bin gespannt, was er noch erreicht und wie er sich weiterentwickelt. Sein Bruder Equanimeous versucht noch so ein bisschen, seinen Weg in Green Bay zu finden. Aber es ist eine Reise, die man annehmen muss, die man lieben sollte und für die man kämpfen muss - und das lernen sie gerade. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Amon-Ra: „Kann der neue Kupp sein“

SPORT1: Amon-Ra hat eine starke Rookie-Saison gespielt.

Jones-Drew: Ja, er war wirklich gut! Aber er war auf einem bösen College (Jones-Drew spielte für UCLA, St. Brown für den Rivalen USC, Anm. d. Red.), deswegen möchte ich nicht so viel über ihn sprechen. (lacht)

Anzeige

SPORT1: Wo kann ihn sein Weg hinführen, wie hoch hinaus kann es für ihn gehen?

Jones-Drew: Er kann der neue Cooper Kupp sein! Er kann ein Triple-Crown-Gewinner werden (die Liga in Receptions, Yards und Touchdowns anführen, Anm. d. Red.). Aber vieles hängt vom System ab, von den Spielern um ihn herum und wie sein Trainer ihn einsetzt. Spielt er nur im Slot oder auch als Outside Receiver? Ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, ihn im richtigen Schema einzusetzen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Zukunft von EQ? „Wenn Rodgers geht, sollte er auch gehen“

SPORT1: Equanimeous wird jetzt Free Agent. Sollte er bei den Packers bleiben?

Drew-Jones: Was auch immer Aaron Rodgers zu seiner Zukunft entscheidet, das denke ich, sollte er auch tun. Wenn Aaron Rodgers geht, dann sollte er auch gehen!

SPORT1: Und glauben Sie, dass Rodgers die Packers verlässt?

Drew-Jones: Ich weiß es nicht - aber ich hoffe, dass wir es sehr bald herausfinden werden.