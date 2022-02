Ligue 1 - Lyon-Trainer Peter Bosz: Xherdan Shaqiri scheiterte, weil ihm gewisse Qualitäten fehlen

Peter Bosz spricht Xherdan Shaqiri nach dessen Abschied von Olympique Lyon wichtige Qualitäten ab - sieht aber auch in seinen eigenen Taktik-Plänen ein Problem.

Xherdan Shaqiri verdient sein Geld ab sofort in den USA. Der einstige Bayern-Profi wechselte am Mittwoch von Olympique Lyon nach Chicago - es war das Ende eines quälenden Missverständnisses.

In der Ligue 1 kam „Shaq“ nie wie gewünscht zur Geltung - obwohl er als Wunschspieler zum Team von Trainer Peter Bosz gestoßen war. Am Donnerstag erklärte der ehemalige Bundesliga-Coach nun, warum Shaqiri nach dem Wechsel im vergangenen Sommer so gar nicht funktionieren wollte. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)