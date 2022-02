Anzeige

Lionel Messi zeigt bei Paris Saint-Germain aufsteigende Form vor CL-Duell mit Real Madrid Messi, was ist das Problem?

Mbappé und Messi zaubern Pokal-Frust weg

Alexis Menuge

Nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain ist Lionel Messi noch kein entscheidender Faktor beim französischen Hauptstadtklub. Zündet der Argentinier noch den Turbo?

Endlich hat Lionel Messi im Trikot von Paris Saint-Germain eine starke Leistung gezeigt. Am vergangenen Sonntag beim Spitzenspiel in Lille (5:1) konnte der argentinische Weltstar von der ersten bis zur letzten Minute überzeugen.

Beim aktuellen Meister gelang ihm ein Treffer, dazu ein direkter Freistoß an der Latte, viele Weltklasse-Pässe in die Tiefe und ein immer besseres Spiel-Verständnis mit Kylian Mbappé: War diese Partie also die Wende für den siebenfachen Ballon-d´Or-Gewinner, sieben Monate nach seiner Ankunft in der französischen Hauptstadt? (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

In der französischen Liga kam er bisher nicht wirklich zu recht, weil er auch von der Gangart der gegnerischen Abwehrspieler ziemlich überrascht wurde. In Spanien ging es nicht dermaßen rau zu.

Messi-Tiefpunkt bei Stade Rennes

Manchmal traut er sich nicht wirklich in die Zweikämpfe zu gehen wie bei der einzigen Saisonniederlage in der Ligue 1 bei Stade Rennes (0:2), als er komplett neben der Spur war. Sicherlich sein bisheriger Tiefpunkt mit PSG. Messi ist bisher unzufrieden auf dem Platz. Nach einem halben Jahr hat er zu selten sein bestes Gesicht gezeigt. (DATEN: Tabelle der Ligue 1)

Ein einziges Highlight lieferte er den PSG-Anhängern im heimischen Prinzenpark auf der europäischen Bühne: Sein Traumtreffer in der Königsklasse gegen Manchester City (2:0), als er nach feinem Zuspiel von Kylian Mbappé einen Linksschuss in den Winkel setzte, sorgte für Gänsehaut.

Ansonsten greifen die Automatismen mit seinen Mitspielern nicht wie erhofft. Pochettino setzt ihn immer wieder auf den rechten Flügel, seine besten Leistungen zeigte er aber in der Mitte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Private und gesundheitliche Hindernisse bei Messi

Seine Covid-Erkrankung mit der Variante Delta rund um den Jahreswechsel hat Messi auch richtig erwischt, so dass er im Januar mehrere Wochen benötigt hat, um wieder topfit zu werden. Er war mehrere Wochen einfach kraftlos.

„Du Esel“ – Messi reagiert auf Kritik

Dazu fiel ihm nach 21 Jahren beim FC Barcelona die Umstellung schwerer als gedacht. Er wohnte mit seiner gesamten Familie (Frau und drei Kinder) gleich vier Monate in einer Luxus-Suite in einem Hotel auf den Champs-Elysées, bevor sie dann ein Haus beziehen konnten.

Eigentlich hätte er viele Gründe, in Paris glücklich zu sein: ein Top-Team um sich, ein Landsmann als Trainer, viele langjährige Kumpels in der Kabine (Neymar, Paredes, Di María), die Stadt der Liebe, ein tolles sportliches Projekt, usw. Aber bisher hat er sich nicht wirklich integrieren können.

Messi vermisst katalanische Sonne - Kritik von Rothen

Dass der Linksfuß Katalonien vermisst, ist kein Geheimnis. Er fliegt nach Barcelona, sobald er ein, zwei Tage frei bekommt. Er vermisst die katalanische Sonne und hat sich bereits mehrfach über das (relativ) kalte Klima in Paris beschwert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Bisher ist Messi im PSG-Trikot eine reine Enttäuschung“, konstatierte Ex-PSG-Spieler Jérôme Rothen, Moderator beim Radio-Sender RMC Sport: „Ich schaue mir jedes Paris-Spiel an und jedes Mal muss ich feststellen, dass Leo weit weg von seiner Top-Form ist. Wann wird er endlich sein wahnsinniges Potenzial zeigen? Dass er ein paar Wochen zur Anpassung in einer für ihn völlig neuen Umgebung braucht, ist ja ok, aber jetzt muss er liefern, denn für PSG geht es in den kommenden Wochen um alles oder nichts in der Champions League.“

Rothen führte weiter aus: „Er ist auch verpflichtet worden, um bei solchen entscheidenden Spielen wie demnächst gegen Real Madrid seine Elf auf einem noch höheres Niveau zu hieven.“

Nun kommt am Freitagabend Rennes in den Prinzenpark, vier Tage vor Real Madrid in der Königsklasse. Messis Auftrag: seine aufsteigende Form bestätigen.