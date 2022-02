Johnson: System des US-Sports klar überlegen

In Deutschland ist eine Diskussion um Play-offs im Fußball entbrannt, um die lähmende Vorherrschaft des FC Bayern zumindest ab und an zu brechen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

„Das System in den USA ermöglicht deutlich mehr Chancengleichheit“, sagte Johnson, Fan des VfB Stuttgart. Die schwächste Mannschaft der Vorsaison bekommt in Amerika den ersten Zugriff auf die Toptalente vom College, die Gehaltsausgaben sind gedeckelt.

Bestes Beispiel sei der 56. Super Bowl in der Nacht zum Montag (ab 0.30 Uhr) zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams, sagte Johnson: „Wenn du jetzt am Boden liegst, sagt das nichts darüber aus, wie deine Zukunft aussieht. Wenn man als Team an einem Strang zieht, ist eine Cinderella-Story wie in Cincinnati durchaus möglich."