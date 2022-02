2. Bundesliga live mit Werder Bremen, HSV und Schalke im TV, Stream, Ticker

Werder Bremen kann am Freitag die Spitze der 2. Bundesliga übernehmen. An der Spitze kämpfen sechs Teams um die besten Chancen auf den Aufstieg.

Zwischen dem ersten und sechsten Platz liegen vor dem 22. Spieltag in der 2. Bundesliga nur ganze zwei Punkte. Das Rennen um den Aufstieg könnte kaum spannender sein.

Am Freitag kann mit dem SV Werder Bremen gleich ein Team aus dem Sextett an der Spitze vorlegen. Die Grün-Weißen bekommen es auswärts mit Hansa Rostock. Mit einem Sieg würde der Bundesliga-Absteiger zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

2. Bundesliga live: Hamburger SV und St. Pauli gefordert

Auch im zweiten Spiel des Tages geht es um wichtige Punkte, vor allem für den FC Erzgebirge Aue. Dieser steckt allerdings im Abstiegskampf und will mit einem Dreier gegen Holstein Kiel auf den Relegationsrang vorrücken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Am Samstag greift dann mit dem Hamburger SV der nächste Topklub ins Geschehen ein, für die Rothosen steht ein direktes Duell mit einem Mitbewerber um die Bundesliga auf dem Programm: Zu Gast ist der 1. FC Heidenheim - verlieren verboten!

Der 1. FC Nürnberg ist als Siebter derweil der erste Verfolger hinter den Top Sechs. Will der Club die Lücke nach oben schließen muss gegen den Karlsruher SC ein Auswärtssieg her. Im dritten Spiel am Nachmittag stehen sich der SC Paderborn und Dynamo Dresden gegenüber. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)