Skeleton bei Olympia 2022: Nächste Gold-Sensation! Historischer Doppelsieg der Deutschen!

Christopher Grotheer ist bei den olympischen Spielen so schnell wie kein anderer. Nach vier Läufen hat er mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf Axel Jungk, der den deutschen Doppelsieg perfekt macht.

Der Weltmeister setzte mit dem historischen Triumph vor seinem Landsmann Axel Jungk den deutschen Erfolgsrausch in der „Goldrinne von Yanqing“ nach den vier Siegen der Rennrodler nahtlos fort.

Historischer Erfolg bei Olympia: Gold & Silber für Deutschland im Skeleton

Zu erwarten war all das nicht, schließlich hatte nie zuvor ein Skeleton-Pilot aus Deutschland auch nur eine olympische Medaille im Männer-Bereich gewonnen. Am Freitagabend endete bei den Winterspielen in China die Durststrecke - und wie.