EM-Qualifikation für DHB-Frauen: Groener setzt auf WM-Kader

Henk Groener setzt auf seinen WM-Kader © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Henk Groener setzt für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande auf seinen WM-Kader.

Bundestrainer Henk Groener setzt für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande auf seinen WM-Kader. Alle 18 WM-Fahrerinnen, die im vergangenen Dezember in Spanien dabei waren, sind auch zur ersten Maßnahme im Jahr 2022 eingeladen.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot vom Kapitäninnen-Duo Alina Grijseels und Emily Bölk, komplettiert wird es durch Torhüterin Sarah Wachter und Linkshänderin Laetitia Quist.

"Da wir uns als Mannschaft das erste Mal nach der Weltmeisterschaft sehen, wird auch die gemeinsame Aufarbeitung der WM ein Thema der Lehrgangstage sein und in die Vorbereitung auf die Niederlande-Spiele einfließen", sagte Groener mit Blick auf den am 27. Februar in Düsseldorf beginnenden Lehrgang.

Höhepunkte der ersten DHB-Maßnahme im Kalenderjahr 2022 sind die beiden Spiele gegen die Niederlande am Donnerstag, 3. März, in Krefeld und am Samstag, 5. März, in Rotterdam.

"Die Niederlande sind sicherlich der stärkste Gegner in unserer Gruppe. Dennoch wollen wir in den Partien die nächsten Schritte in Richtung EHF EURO 2022 gehen", sagte Groener: "Wir freuen uns auf zwei interessante Spiele gegen eine Mannschaft, die einige neue Gesichter im Team hat und sich ähnlich wie wir in der Entwicklung befindet."

Die Niederlande stehen mit zwei Siegen aus zwei Spielen verlustpunktfrei mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Deutschland folgt mit 3:1 Punkten nach einem Auftakterfolg gegen Griechenland sowie einem Remis gegen Belarus auf Platz zwei. Belarus (1:3 Punkte) und Griechenland (0:4 Punkte) belegen die weiteren Plätze.

Ihren Abschluss in der EM-Qualifikation bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Ende April mit zwei Auswärtsspielen in Griechenland und Belarus. Die ersten beiden Mannschaften jeder der sechs Qualifikationsgruppen lösen das Ticket für die EM in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November). - Das Aufgebot der Handball-Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Dinah Eckerle (Team Esbjerg/Dänemark), Katharina Filter (Buxtehuder SV), Sarah Wachter (Sport-Union Neckarsulm)

Feld: Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Sport-Union Neckarsulm), Meike Schmelzer (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud/Rumänien), Lisa Antl (Buxtehuder SV), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Mia Zschocke (Borussia Dortmund), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Lena Degenhardt (TuS Metzingen), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Silje Brons Petersen (TuS Metzingen), Mareike Thomaier (TSV Bayer Leverkusen), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Laetitia Quist (HSG Blomberg-Lippe)





